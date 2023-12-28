Сбитие трех российских самолетов Су-34: Гуменюк рассказала, как изменилась тактика россиян

После уничтожения трех бомбардировщиков Су-34 в Херсонской области, российская армия стала более взвешенно подходить к использованию авиации. В настоящее время фиксируются некоторые изменения в тактике нанесения ударов на юге.

Об этом во время телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Критического изменения в тактике нет, есть изменение в количестве, плотности этих ударов. Оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты. Они пытаются выискивать другие рубежи пуска так, чтобы не подвергать опасности свои самолеты", — рассказала она.

По словам Гуменюк, захватчики изменили тактику в запуске КАБов: раньше враг совершал групповые налеты и пуски авиабомб по нескольким направлениям, сейчас один самолет выпускает боеприпас, а другое судно пытается его прикрывать. Отмечается, что за прошедшие сутки россияне ударили семью управляемыми авиабомбами по югу. Представитель ВСУ отметила, что также наблюдалось снижение количества не только штурмов, но и количества обстрелов Херсонщины.

"Боевая работа продолжалась и этой ночью, но по сравнению с предыдущими это было гораздо спокойнее", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Произошло это в районе Крынок в Херсонской области.

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