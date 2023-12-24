Сбитие трех российских самолетов Су-34: Игнат рассказал, как реагируют оккупанты

Сейчас есть определенное затишье в использовании агрессором управляемых авиабомб.

Российские захватчики пытаются выяснить то, чем были уничтожены сразу три их бомбардировщика Су-34. Сейчас оккупанты собирают данную информацию в южных регионах.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в тех южных регионах, где произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", — сказал он.

Игнат подчеркнул, что теперь авиационные средства поражения гораздо меньше применяются врагом.

"Особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении. Фактически это единичные случаи", — отметил он.

Представитель Воздушных сил отметил, что россияне уже поняли, что наши системы, в частности, предоставленные партнерами дальнобойные системы, могут появляться на разных направлениях.

Уничтожение трех Су-34: что известно

22 декабря на южном направлении удалось уничтожить сразу три российских самолета Су-34.

Не всем пилотам удалось выжить в результате уничтожения Су-34. Российские провоенные блогеры сообщили, что с места падения самолетов были эвакуированы тела пилотов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал успешную операцию. По его словам, все было блестяще спланировано, а стоимость одного российского истребителя – не менее 50 миллионов долларов.

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... На этот раз сразу три самолета — на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", — сказал Юрий Игнат.

Аналитики Института изучения войны говорят, что россияне до сих пор не могут отойти от шока после сбыта самолетов в Херсонской области, в районе Крынок. К слову, ликвидацию бомбардировщиков подтвердили в российских ВВС.

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