Сбитие трех Су-34 в Херсонской области: россияне до сих пор не могут отойти от шока

Силы обороны Украины на южном направлении сбили три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Потеря самолетов обеспокоила оккупантов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Информацию о сбитии трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.

Российские "военкоры" уточняют, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области, в районе Крынок.

"Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большой обеспокоенностью возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", — говорится в отчете.

Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области 13 мая 2023 года.

Напомним, Воздушные силы сделали почти невозможное – за раз сбили сразу 3 российских новейших бомбардировщика. Они летели атаковать украинскую Херсонщину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА” ДЛЯ РАШИСТОВ! ВСУ приземлили сразу 3 российских истребителя Су-34!



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