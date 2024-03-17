Сбитие украинского вертолета Black Hawk: в ГУР ответили на сообщение россиян

В России утверждают о якобы сбитии украинского вертолета Black Hawk вблизи границы, что не соответствует действительности.

Об этом "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Так называемый "военный корреспондент" России Евгений Пиддубный заявил о том, что россияне сбили украинский вертолет вблизи Лукашевки, что в Черниговской области. По его словам, речь идет, вероятно, об UH-60 Black Hawk.

Поддубный утверждает, что на борту вертолета якобы находились до 20 человек. По его словам, украинские военные планировали высадку на территории Козинки, Белгородской области для создания видимости контроля над населенным пунктом.

Однако в ГУР опровергают это заявление.

"Эта информация является очередной ложью российской пропаганды. То они сообщали о полутора тысячах погибших украинских военных в Белгородской области, то еще какие-то чепухи. И вот очередная история с Black Hawk. Black Hawk в строю, выполняют поставленные задачи и с ними все хорошо", – ответил Юсов.

Напомним, 17 марта продолжается рейд добровольческих группировок в России. Подразделения легиона " Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" утром 12 марта пересекли украино-российскую границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

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