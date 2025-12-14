Сбития упали до 30%: эксперт предупредил о новой угрозе от "Шахедов"

Шахеды / © tsn.ua

Россия существенно усовершенствовала ударные дроны типа «Шахед», тогда как Украина так и не создала целостную концепцию борьбы с этой угрозой.

Об этом заявил аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

По словам эксперта, на начальном этапе применения Шахедов украинская противовоздушная оборона демонстрировала высокие показатели — до 85% сбитых целей. Однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась.

Криволап отметил, что летом фиксировались атаки, во время которых удавалось сбивать только 30–50% дронов. Остальные достигали своих целей, нанося ощутимые потери.

Авиаэксперт подчеркнул, что во время последних массированных атак оккупанты все чаще попадают именно туда, куда планировали — прежде всего по объектам энергетической инфраструктуры.

По его словам, специалисты уже предупреждают, что еще несколько подобных ударов могут создать критические проблемы для энергосистемы Украины.

Криволап считает, что нынешняя ситуация является следствием не только модернизации российских дронов, но и отсутствия государственной политики противодействия «Шахедам».

Речь идет не только о борьбе с беспилотниками, но и о более широкой стратегии сохранения электроэнергии и теплоснабжения в условиях системных воздушных атак.

Напомним, ранее мы рассказывали, что российские войска оснащают дроны-камикадзе радиомодемами разных частот, создавая сеть связи над Украиной для передачи разведданных и управления дронами.