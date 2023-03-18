Сбито большинство воздушных целей: все подробности ночной атаки Украины иранскими дронами

Украинские защитники сбили 11 из 16 "шахедов" во время атаки россиян, которая началась вечером 17 марта и завершилась в ночь на 18 марта.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Около 21.00 17 марта 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131. Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ", — говорится в сообщении.

Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил ВСУ уничтожены 11 ударных БПЛА.

Подробности атаки

Вечером пятницы, 17 марта, около 21:30 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Жителей предупредили об угрозе атаки дронами.

Впоследствии стало известно о работе Сил ПВО в ряде областей, в частности, в Киевской и Житомирской. Приблизительно в 22:00 взрывы прогремели в Днепропетровской области — в Днепре и Новомосковске. В небе над областным центром местные видели зарево.

Через час в Воздушном командовании "Восток" проинформировали, что два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Однако большинство беспилотников в регионе все же сбили.

Неспокойно было и в западных областях Украины. Так, высокую угрозу атаки дронами-камикадзе зафиксировали в Ровенской области. О повышенном уровне опасности предупреждал местных и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Когда в центральных регионах объявили отбой тревоги, около 01:00 ночи субботы, сирены заревели на юге и востоке.

Воздушная опасность в большинстве регионов продолжалась более четырех часов. Около 02:00 – отбой по всей стране, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма (там тревога объявлена постоянно).

В пресс-службе КМВА сообщили, что столичная ПВО уничтожила все воздушные объекты, которыми враг атаковал город.

Обстрелы регионов на утро 17 марта: страдают от врага не только украинцы