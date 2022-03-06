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Сбито около 90 российских самолетов и вертолетов: пилоты дают показания о преступлениях режима

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Сбито около 90 российских самолетов и вертолетов: пилоты дают показания о преступлениях режима

Виталий Ким

ВСУ сосредоточили силы для отражения ракетно-авиационных ударов врага.

С начала российской войны в Украине, 24 февраля, потери авиационной техники оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские военные. Оккупантам оказали медицинскую помощь. "Они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", — сообщили в штабе.

Отмечается, что воздушные силы ВСУ сосредоточили усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, а также на противовоздушном прикрытии важных объектов Украины и группировок войск.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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