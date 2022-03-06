Сбито около 90 российских самолетов и вертолетов: пилоты дают показания о преступлениях режима

Сбито около 90 российских самолетов и вертолетов: пилоты дают показания о преступлениях режима

ВСУ сосредоточили силы для отражения ракетно-авиационных ударов врага.

С начала российской войны в Украине, 24 февраля, потери авиационной техники оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские военные. Оккупантам оказали медицинскую помощь. "Они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", — сообщили в штабе.

Отмечается, что воздушные силы ВСУ сосредоточили усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, а также на противовоздушном прикрытии важных объектов Украины и группировок войск.