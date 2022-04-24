Сбитому российскому летчику Красноярцеву объявили подозрение – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура и СБУ объявили подозрение российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, задержанному в Чернигове.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет во время бомбардировки жилых кварталов, которым руководил Красноярцев. Другой летчик погиб.
Отмечено, что Александр Красноярцев осуществлял бомбардировки на территории Украины, в том числе гражданских объектов, авиабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".
Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Пилоту грозит пожизненное лишение свободы.
Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. По его словам, до этого он вылетал для бомбардировки аэропорта в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. Когда его самолет подбили из ПЗРК украинские военные, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб.
Напомним, пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что расстрелял гражданского украинца.
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