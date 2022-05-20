Сбитые летчики и незакрытое небо: Зеленский впервые рассказал, что действительно происходило на "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героических защитниках Мариуполя. В частности, он впервые сообщил, как украинские летчики пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным, хотя знали, что это почти невозможно.

Это все происходило в отсутствие воздушных коридоров до "Азовстали", при работе мощной противовоздушной обороны оккупантов. Так что многие летчики погибли.

Об этом глава государства рассказал в интервью по случаю трехлетия инаугурации в должности президента.

"Абсолютно героические люди (защитники Мариуполя – ред.). Не забывая, что там все: и Нацгвардия, и 400 пограничников. Многие были ранены, погибли, но 400 там находились. Также десантники, полицейские, даже работники Службы безопасности Украины, медики, военные медики, обычные люди, местные люди. Там большое количество героических людей. Поэтому я сейчас говорю о том, что все эти люди абсолютно героические. Как это происходило, что здесь происходило – это один вопрос. Они защищали Мариуполь", – рассказал Зеленский.

"Очень большое количество людей погибло – наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Многие вещи происходили, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров до "Азовстали" не было из-за их мощной ПВО", — рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина "не просто так" призвала мир помочь закрыть небо над своей территорией.

"Это ведь не просто так все эти разговоры. Это ведь не то, что мы боимся самолетов, хотя они опасны. Но мы с вами видели – они (оккупанты – ред.) тоже боялись лететь, потому что теряли. Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их ПВО, в их ракетах, во многом. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Просто не можешь. Там большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% — они не возвращаются. Представьте, что делали эти люди. Они летели туда. Мы потеряли много летчиков", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 20 мая британская разведка сообщила, что территорию завода "Азовсталь" покинули более 1700 военнослужащих Украины. Сколько там еще остается, неизвестно.