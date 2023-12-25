"Сбитый F-16" в Одессе": оккупанты попались на лжи из-за фейкового фото

Пропагандисты заявили о "сбитом истребителе F-16" в Украине.

Российские пропагандисты начали распространять сообщения, что оккупационная армия РФ якобы уже сбивает истребители F-16 в Украине, несмотря на то, что воздушные силы ВСУ еще даже не получили эти самолеты.

Так, в российских Telegram-каналах распространили фото якобы сбитого американского истребителя F-16 в Одессе.

Однако фейк оккупантов быстро разоблачили.

Так, на фото, разогнанном пропагандистами, действительно изображен поврежденный американский истребитель F-16, но не в Одессе, а на авиационной базе Флоренс в Бельгии.

На фото – поврежден истребитель F-16 на авиационной базе в Бельгии/Фото: Одесса INFO

Авария произошла в октябре 2018 года. Истребитель взорвался во время технического обслуживания и сгорел. Тогда в результате взрыва пострадали два механика.

Как пишут СМИ, механические повреждения также получил еще один военный самолет, находившийся рядом с F-16.

Напомним, в Воздушных силах прокомментировали заявление россиян о "сбитых F-16" в Украине.

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