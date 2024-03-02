В Воздушных силах проверили и визуально подтвердили опубликованные кадры.

Сбитый утром в пятницу, 1 марта, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 попал на видео.

Судя по опубликованным кадрам, вражеский самолет "приземлился" в поле недалеко от автотрассы.

Клубы дыма над уничтоженной "сушкой" сняли с проезжавшего рядом автомобиля.

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Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук уточнил, что российский самолет был сбит на Мариупольском направлении.

"Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено! Спасибо всем за работу!

Верьте Воздушным силам, а не диванным экспертам!” – написал он в своем Telegram-канале.

Сбитый на Мариупольском направлении российский Су-34 попал на видео

Кстати, за последние две недели ВСУ сбили около 15 российских самолетов.

Напомним, эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ.

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