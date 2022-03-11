Сбитый над Николаевщиной российский летчик рассказал о преступном приказе Путина и поставленных перед ним задачах

Сбитый над Николаевщиной российский летчик рассказал о преступном приказе Путина и поставленных перед ним задачах

Российский пилот рассказал, что им говорили о слабости и неготовности Украины к военному вторжению.

23 февраля 2022 года президент страны-агрессорки Владимир Путин отдал приказ военным о начале вторжения в Украину.

Об этом рассказал майор 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка, базирующегося на аэродроме Саки, АР Крым, Алексей Головенский во время брифинга 11 марта.

"Начиная с 23 февраля 2022 года, личному составу полка, где я прохожу военную службу, был доказан приказ верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ о начале операции по вторжению в Украину и последующему ее захвату ", — сказал российский оккупант.

Так, по его словам, 24 числа авиационный полк уже полностью был приведен в высшую степень боевой готовности, заряжен всеми видами вооружения авиационных средств поражения и приступил к выполнению боевых вылетов.

Он рассказал, что с 24 февраля по 5 марта (в этот день его сбили украинские защитники) лично выполнил семь боевых вылетов, целями которых постоянно была разведка, обнаружение радиотехнических средств, радиоизлучающих средств ПВО ВСУ для их последующего подавления и уничтожения.

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"В каждом полете постоянное ведение визуальной воздушной надводной обстановки как в акватории Черного моря, так и в акватории Азовского моря. Авиация АР Крым, участвующая во вторжении в Украину, также постоянно обеспечивала поддержку воздуха сухопутных войск при их вторжении на территорию Украины. Моего авиационного полка, где я прохожу военную службу, также была доказана задача о запланированной высадке морского десанта с кораблей военно-морского флота на территорию Украины — мне как авиации для обеспечения этой высадки и их поддержки", — рассказал российский пилот.

"Все свои вылеты и вылеты своих однополчан – они выполнялись совершенно безопасно, никто ни о чем не переживал, потому что нашим руководством было постоянное доказывание информации, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, что все не работает. Поэтому летайте, вторгайтесь – ничего не бойтесь", – сказал он.

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