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Сбитый украинскими зенитчиками беспилотник оказался вражеским разведчиком "Орлан-10": фото

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© Командование Воздушных Сил ВСУ
© Командование Воздушных Сил ВСУ
© Командование Воздушных Сил ВСУ

Обнаружены обломки сбитого утром 28 августа российского летательного аппарата.

Беспилотник, уничтоженный утром в воскресенье, 28 августа, на юго-восточном направлении обороны оказался российским разведывательным БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, опубликовав фото его обломков.

"Врагу нет и не будет места в нашем украинском небе!" — уверяют украинские зенитчики.

Напомним, ранее был опубликован видео меткого выстрела украинских зенитчиков, которым был уничтожен этот беспилотник.

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