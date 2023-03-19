Сбивание американского дрона MQ-9 Reaper: Россия сворачивает поиски беспилотника в Черном море

Россияне сворачивают поисковую операцию в Черном море после сбития американского дрона.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент, и они там несколько выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ", — пояснила она.

Как сообщила Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в Черном море. Они продолжают держаться в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских миль, чтобы не быть пораженным украинским оружием.

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14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате этого Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

16 марта россияне заявили, что нашли американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя: "Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель".

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу хочет наградить летчиков СУ-27, сбивших американский дрон MQ-9 Reaper.

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