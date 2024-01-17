Сбивание российского самолета А-50: разведка Британии оценила значение ликвидации судна

Ликвидация российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 приведет к ограничению зон действия авиации страны-агрессорки России.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

В строительстве подчеркивают, что 14 января А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. В то же время сообщалось, что российский самолет Ил-22М был поврежден. Впрочем, судну удалось приземлиться на ближайшем российском аэродроме.

По данным британской разведки, возможное успешное сбивание Украиной самолета А-50 "имеет большое значение".

"Вполне возможно, что Россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 января Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что ПС уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Между тем, у российского президента-диктатора Владимира Путина очень скупо высказались об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22 в Украине. В Кремле утверждают, что у них нет информации об этом

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