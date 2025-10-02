Сбивать истребители РФ было бы стратегической ошибкой: Эстония сделала заявление

МиГ-31.

Сбивание российских истребителей МиГ-31, которые в середине сентября залетели в Эстонию , было бы стратегической ошибкой. Ведь в случае инцидента необходимости сбивать эти самолеты РФ не было. Впрочем, при необходимости НАТО будет действовать решительно.

Об этом заявил командующий Сила обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило, сообщает ERR .

"Я утверждаю, что сбивание в тот раз стало бы стратегической ошибкой. Ее последствия для нас были бы значительно хуже. А мы в результате, при разрешении инцидента, одержали дипломатическую победу", - подчеркнул военный чиновник.

Он высказал мнение о том, что если бы Эстония сбила эти российские самолеты, многие союзники не поняли бы такой шаг. Впрочем, то, как будут поступать в следующий раз, будет зависеть от конкретной ситуации.

"Россия наблюдает за нами так же, как и мы за ней. Мы пытаемся понять, что она делает и как, и постоянно оцениваем возможности друг друга. Ей нет никакой потребности нас тестировать. В таком случае это скорее был один из шагов эскалации с целью вызвать более широкий резонанс между нами и создать условия, чтобы в случае с Украиной дела у них", - сказал он.

Он также назвал действия России глупыми и очень опасными. По словам Мерила, точно известно, какие вооружения были под крыльями российских истребителей, и что эти вооружения не предназначались для поражения наземных целей.

"Играть с такой возможностью эскалации, особенно с возможностью непреднамеренной эскалации – абсолютно безответственно. Ради защиты наших людей мы готовы применить и смертоносную силу", - заявил командующий Силами обороны Эстонии.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Для их сопровождения в воздух были подняты шведские и финские истребители, вылетевшие из аэродрома Эмари итальянские самолеты. Таллин назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Страна обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства истребителями РФ. По его словам, якобы российские военные действуют строго в рамках международных правил, в частности, это касается полетов.