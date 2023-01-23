"Сбивать самолеты проще, чем ракеты": в разведке опровергли угрозу россиян отрезать Украину от Европы

Скибицкий говорит, что сейчас активизировались работающие за рубежом российские аналитики с заявлениями о численности войск в Беларуси.

Россияне развернули против Украины мощную информационную кампанию, которая имеет целью запугать население и растянуть украинские силы. Оккупанты запускают разные информационные месседжи относительно разных наступлений, но Украина готова к возможным новым атакам РФ, развернута и усилена система ПВО.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

Скибицкий указал на то, что сейчас за границей активизировались аналитики РФ, фактически работающие информационно в пользу РФ. Они делают заявления о якобы 220 тысячах группировки на территории Беларуси, которой на самом деле, по данным разведки Украины, там нет.

Разведка отмечает, что в настоящее время в Беларуси группировка значительно меньше, чем в прошлом году, когда оттуда напали оккупанты.

"Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население... Вы же смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220 тысячах группировок на территории Беларуси, а совсем недавно говорили там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там... Группировка, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года.Необходимо понять, что и мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, защищающих северная граница нашего государства, подготовленные соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты — это гораздо проще", — заявил Скибицкий, комментируя заявление экс-советника Путина Андрея Илларионова, что россияне хотят отрезать Украину от Европы.

Заместитель начальника ГУР МО напомнил, что оккупанты с начала полномасштабного вторжения планировали оцепить группировку войск Украины на Донецком и Луганском направлениях, но им до сих пор не удалось этого.

"Такие планы, касающиеся клещей или полного окружения нашей группировки войск тогда на Донецком и Луганском направлениях были у них с самого начала, это был первый план, разработанный именно Герасимовым при вторжении в феврале 2022 года. И какой из этого результат? Они до до сих пор не реализованы", — сказал Скибицкий.

Отметим, что недавно президент Института экономического анализа Андрей Илларионов предположил, что в ближайшее время российский диктатор Владимир Путин начнет новый этап – великую войну, которой еще не было. Илларионов утверждает, что сейчас есть множество признаков продолжающейся подготовки к совершенно другому этапу войны, масштабы которой выходят на совсем другой уровень. Он считает, что этот этап произойдет практически в любой день.

Напомним, украинская разведка прогнозирует активные бои в Донецком и Луганском направлениях в ближайшие месяцы. Кроме того, по данным разведки, враг опрокидывает 2-ю механизированную дивизию 1-й танковой армии из Беларуси. Поэтому риск новой попытки оккупантов нападения через границу на Купянском направлении.

Весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне, говорил ранее Вадим Скибицкий.