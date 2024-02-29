"Сбиваются достаточно далеко": в Воздушных силах прокомментировали "массовое падение" российских Су-34

Российские штурмовики Су-34 "сбиваются довольно далеко". Поэтому пилоты страны-агрессорки вынуждены снизить свою наглость.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

"То, что [враг] более агрессивный, вы видели во время атак Авдеевского плацдарма. Туда было направлено немало средств поражения, в частности, сотни КАБов", — сказал он.

Оккупанты нарастили авиационное присутствие на восточном направлении, поэтому было реагирование высшего военного руководства.

"Сбиваются они довольно далеко, не будем говорить точное расстояние, но далеко. Российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают. Им, чтобы КАБ полетел дальше, нужно подлететь ближе", — пояснил Игнат.

Спикер ПС заявил, что российским пилотам нужно рисковать, а рискуя, они "попадают в истории такие, как сегодняшняя". В то же время, в Украине появляется больше средств для того, чтобы доставать врага на дальних подступах.

Су-34 сбили 29 февраля

Утром 29 февраля стало известно, что Россия лишилась еще одного бомбардировщика Су-34. Случилось это на Восточном направлении.

Вскоре стало известно, что украинские Вооруженные силы уничтожили еще два вражеских бомбардировщика Су-34. То есть уже три вражеских штурмовика с начала суток. Произошло это в Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Таким образом, в течение февраля украинские защитники сбили 13 вражеских самолетов и 1 вертолет.

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