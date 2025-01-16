Сбор резервистов в РФ: в Третьей штурмовой объяснили, к чему готовится Путин

Жорин призвал украинцев "жить в реальности" и "не надеяться на спасение чужими руками".

Указ Путина о вызове на военное собрание резервистов свидетельствует, что диктатор никак не собирается прекращать военную агрессию против Украины.

Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах — максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий", — подчеркнул он.

Жорин призвал к системным изменениям в обороне прямо сейчас, и предупредил украинцев, что не стоит надеяться на спасение чужими руками.

"Жить в реальности, при этом надеяться на положительный результат — гораздо лучше, чем жить от надежды к надежде и постоянно разочаровываться. А еще лучше делать что-то для того, чтобы получить результат", — подытожил военный.

Ранее в Третьей штурмовой объяснили, почему держать фронт только на характере пехотинца уже не получится.

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