"Сбор сверхдержавы": в Крыму бурят-"волонтеры" ищут деньги на корову, чтобы прокормить оккупантов

Во временно оккупированном Крыму "волонтеры" из Бурятии объявили о сборе средств на покупку коровы для приготовления обедов российским оккупантам в Армянске. Кроме этого, "волонтеры" решили немного "навариться" на сборе денег.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

В Армянске в прошлом году открылась бурятская юрта "Солдатский привал", где так называемые "волонтеры кормят оккупантов".

"Волонтеры из Бурятии объявили сбор на корову. Ее мясо пойдет на обеды для российских солдат в Армянске.... Похоже, в армии РФ не хватает не только мозгов и боеприпасов, но и еды. "Шойгу! Герасимов! Где коровы???" – пишет журналист.

Как пишет один из российских пабликов, выходцы из Бурятии ездят в Крым посменно, чтобы "кормить российских военнослужащих домашними обедами".

За два дня сбора россияне собрали только 9238 грн (около 22 тысяч рублей). При этом на "Авито" корову во временно оккупированном Крыму можно купить за 20 997-23 097 тыс. грн (50-55 тысяч рублей). Однако волонтеры сказали, что корову можно купить за 29 396 тыс. грн (70 тысяч рублей) – вероятно, рассчитывали "подзаработать" на обедах оккупантов.

Напомним, в Гааге напали на здание посольства Беларуси (фото).

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