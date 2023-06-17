Российский олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Европе и НАТО нужно нанести физические повреждения.

Такое заявление он сделал в ответ на решение МОК, позволяющее России участвовать на Олимпиаде-2024 только в статусе сборной беженцев.

"Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО превратил бы в беженцев. Куча идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре. Это будет продолжаться недолго, я в этом не сомневаюсь, потому что гегемония США заканчивается ", – цитирует титулованного эксбиатлониста "Р-Спорт".

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По традиции Тихонов продолжил негативные высказывания по поводу американцев.

"Это сброд уродов, которые думают только об Америке, и им глубоко плевать, где кто-то умирает от голода, где идет война. Я сам это пережил, когда сидел в бомбоубежище в Белграде, а они бомбили город", — подытожил российский ветеран.

Ранее российский пропагандист Соловьев пригрозил врагам "климатическим оружием".

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