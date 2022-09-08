"Сборная солянка": военный эксперт рассказал о численности российской группировки под Изюмом

Военный эксперт Роман Свитан рассказал о численности Изюмской группировки РФ.

Об этом он сообщил изданию "Настоящее Время".

"До того, как оттуда забрали ВДВшников, линейные российские части из-под Изюма были переброшены на Херсонское направление... Там осталась около половины. Я думаю 10-15 тысяч человек, около 15 БТГ. Это не линейные части, а части БАРСа, СОБРа, мобилизованные "Л/ДНР". Сборная солянка выходит", — объяснил военный эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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