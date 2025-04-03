Сборы первых новобранцев по проекту "Контракт 18-24": Палиса рассказал, как тестируют проект

Контракт 18–24 — как тестируют проект Фото: иллюстративный / © ТСН

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Пилотный проект Контракт 18-24 был введен для четырех бригад Сухопутных войск, а также по одной бригаде Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты.

Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса 3 апреля.

Он отметил, что было намерено протестировать эту модель в контролируемом масштабе. Если сразу предоставить такую возможность всем, сложно отследить критические моменты, касающиеся выполнения задекларированных обещаний.

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По словам заместителя руководителя Офиса президента, важно соблюдать четкую систему «ответственности и прозрачности».

«Чтобы это не выглядело как очередная замануха, когда что-то обещают, но не выполняют. Должна быть четкая система ответственности и прозрачности. Командир должен четко знать свои права и обязанности. То же касается военнослужащего по контракту. Должна быть откровенность и доверие в этих отношениях», — объяснил представитель ОПУ.

По его словам, если сразу привлечь 15-20 или даже 50 бригад, будет очень сложно качественно промониторить процесс.

Более того, существует проблема подготовки, ведь на сегодняшний день не все бригады способны самостоятельно осуществлять базовую общевойсковую подготовку.

«Им нужно время для наращивания способностей — как с точки зрения количества инструкторов, так и материально-технической базы… Речь идет об очень конкретных вещах — подъемниках для стрельб, имитационных средствах, технической инфраструктуре и т.д. Поэтому постепенно мы планируем расширять эту модель на большее количество бригад и охватывать более широкий круг подразделений», — сказал Палиса.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса президента, Россия готовит наступление на нескольких направлениях и хочет нарастить группировку на 150 тысяч человек, что является эквивалентом примерно 15-ти мотострелковых дивизий.

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