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Сбрасывали авиабомбы на мирных жителей: российские оккупанты атаковали Херсонщину с пяти самолетов СУ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1285
Время на прочтение
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Сбрасывали авиабомбы на мирных жителей: российские оккупанты атаковали Херсонщину с пяти самолетов СУ

Сброс авиабомбы / Фото: Армейський вестник

Враг выпустил девять управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Враг атаковал Херсонщину с пяти самолетов СУ.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин вечером 16 октября в Telegram.

"По предварительной информации, выпустили девять управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района", — отметил глава Херсонской ОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Напомним, у россиян в Херсонской области наблюдается снарядный эконом-режим.

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Дата публикации
Просмотры
1285
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