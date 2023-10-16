Сбрасывали авиабомбы на мирных жителей: российские оккупанты атаковали Херсонщину с пяти самолетов СУ

Враг выпустил девять управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.
Враг атаковал Херсонщину с пяти самолетов СУ.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин вечером 16 октября в Telegram.
"По предварительной информации, выпустили девять управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района", — отметил глава Херсонской ОВА.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Напомним, у россиян в Херсонской области наблюдается снарядный эконом-режим.
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