Сбрасывают неуправляемые авиабомбы: пленный россиянин рассказал о приказах командования (видео)

Россияне сбрасывают на украинские города неуправляемые авиабомбы.
Летчик Александр Красноярцев из Челябинска, сбитый ВСУ во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, рассказал, что такие приказы сознательно отдаются российскими военными.
Видео допроса 8 марта опубликовал "УНИАН".
По словам россиянина, для бомбардировки украинских городов оккупанты используют не высокоточное оружие, как утверждают, а неуправляемые авиабомбы свободного падения.
В результате это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.
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