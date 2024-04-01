Сбрасывают отходы из Ростовской области: на оккупированных территориях Украины "процветает" антисанитария

За неимением коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора.

Из-за нехватки коммунальщиков на временно оккупированных территориях Украины возникли проблемы с вывозом мусора.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Там заявили, что за неимением коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора в захваченных населенных пунктах "процветает антисанитария".

"Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь оставшиеся на ТОТ граждане не сотрудничают с оккупантами. Следовательно в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария. Также зафиксированы случаи вывоза на мусорные полигоны отходов из Ростовской области", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает сообщать обо всех причастных к экологическим преступлениям в анонимный чат-бот.

Напомним, во временно захваченном Мариуполе могут приступить к мобилизации. Глава оккупационной администрации РФ Денис Пушилин издал так называемый "указ" о призыве.

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