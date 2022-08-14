Сбрил усы и хотел попасть в Украину: террорист Гиркин впервые прокомментировал свое задержание

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) впервые отреагировал на сообщение о своем якобы визите на оккупированную территорию Украины — в Крым, а затем в Херсонскую область.

Горкин уверен, что на фронт все равно попадет.

Об этом он написал в своем Телеграмм-канале в воскресенье утром.

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"Комментировать Игоря Николаевича Безлера — себя не уважать. В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", — написал он.

Ранее стало известно, что спецслужбы РФ задержали Стрелкова-Гиркина в оккупированном Крыму. Бывший полковник ФСБ, по данным соцсетей, пытался добраться до Херсонского направления по поддельному паспорту, который был выдан на имя Сергея Рунова.

Ранее Игорь Гиркин увлекался точностью украинской артиллерии и называл российскую армию "зоопарком". По словам экс-полковника ФСБ, армия Украины создала специальную группировку, эффективно уничтожающую важнейшие объекты ВС РФ на передовой.

Марк Фейгин озвучил предположение, что экс-главарь пророссийских боевиков в Донецке отправился в Херсонскую область, где, по некоторым данным, должен возглавить оборону, а затем и контрнаступление российских оккупантов. По мнению адвоката, появление Гиркина в Крыму может быть частью операции ФСБ, направленной на поднятие боевого духа российских оккупантов в Украине.

Соцсети высмеяли прорывавшегося на фронт Гиркина

После появления информации о попытке Гиркина пробраться на фронт через Крым в соцсетях появились посты, которые высмеивали эту попытку. Особенно издевательски украинцы прокомментировали фото Гиркина без усов, которые тот сбрил, чтобы его не узнали.

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