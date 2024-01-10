Сбросили две авиабомбы на гражданских: МВД – о последствиях российского удара по Харьковщине (фото)

Вторая бомба упала прямо на территории частного сектора и убила женщину.

Около 14:30 российские войска сбросили две управляемые авиационные бомбы на Ольховатку Купянского района Харьковской области.

О последствиях ударов сообщили в МВД Украины.

В результате одного из попаданий частично разрушено здание учебного заведения. Возник пожар, который ликвидировали пожарные.

Обстрел Харьковщины Фото: МВД

Вторая бомба попала в землю на территории частного сектора. В результате взрыва погибла 48-летняя женщина.

Обстрел Харьковщины Фото: МВД

Кроме того, повреждено по меньшей мере 10 жилых домов и магазин.

Напомним, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов ранее прокомментировал сброс авиабомб россиянами на Харьковщину.

Ранее Синегубов заявлял, что на разных направлениях фронта в Харьковской области пока не фиксируют скопления российских войск. Ситуация может изменяться поминутно.

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