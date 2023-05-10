Сбросили инструкцию с дрона: под Бахмутом ВСУ взяли в плен оккупанта — видео

Российский оккупант сдался в плен дрону.
Под Бахмутом в Донецкой области военнослужащие 92-й бригады во вторник, 9 мая, взяли в плен солдата российской армии с помощью дрона.
Соответствующее видео опубликовал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
"Бахмут: Милосердие ВСУ на 9 мая. Расчет роты ударных беспилотных авиационных комплексов обнаружил российского военного, который просил не бомбить его. Наша команда сбросила коптером ему записку с приказом сдаваться и идти за дроном. Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли "свои же", – написал Федоренко.
Пехота и разведчики сопровождали оккупанта вплоть до украинских позиций.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об условиях освобождения всех территорий.
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