Сбросили инструкцию с дрона: под Бахмутом ВСУ взяли в плен оккупанта — видео

Под Бахмутом в Донецкой области военнослужащие 92-й бригады во вторник, 9 мая, взяли в плен солдата российской армии с помощью дрона.

Соответствующее видео опубликовал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Бахмут: Милосердие ВСУ на 9 мая. Расчет роты ударных беспилотных авиационных комплексов обнаружил российского военного, который просил не бомбить его. Наша команда сбросила коптером ему записку с приказом сдаваться и идти за дроном. Он согласился, несмотря на то, что ему в спину стреляли "свои же", – написал Федоренко.

Пехота и разведчики сопровождали оккупанта вплоть до украинских позиций.

Под Бахмутом российский солдат сдался в плен дрону

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об условиях освобождения всех территорий.

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