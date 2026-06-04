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СБС "минуснули" вражеский корабль "Светляк" и сожгли российский "Панцирь" (видео)
Новая волна ударов по тылам оккупантов: СБС уничтожили целый перечень вражеских целей в Крыму и Донецкой области.
Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную ночную операцию 4 июня в оперативной глубине врага. В частности, под прицелом оказались стратегические российские объекты в оккупированном Крыму, включая корабль «Светляк» и ЗРГК «Панцирь».
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадьяр».
Среди целей, по которым ночью 4 июня отработали Птицы СБС в оперативной глубине противника:
Пограничный сторожевой корабль «Светляк» проекта 10410 — район населенного пункта Юркино (Крым). Его назначение — контроль и защита портов и судов, а также создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Длина корабля составляет 49,5 м. Вооружение: 16 комплектов ПЗРК «Игла», артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки калибра 14,5 мм и шестиствольные зенитные автоматы. Экипаж — 28 военнослужащих, автономность — 10 суток (2200 миль).
ЗРГК «Панцирь-С1» в населенном пункте Стрелковое (Херсонская область);
радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в населенном пункте Саки (Крым);
локомотивы в населенных пунктах Владиславовка и Раздольное (Крым);
трансформаторы в населенных пунктах Булавинское и Углегорск (Донецкая область);
цистерны с горюче-смазочными материалами в городе Макеевка (Донецкая область).
Напомним, в ночь на 4 июня в Крыму прогремела серия взрывов: местные жители и российские каналы сообщали о работе ПВО и атаках беспилотников вблизи военных аэродромов «Бельбек», «Саки», «Кача» и «Гвардейское». Заявляли и о взрывах в районе Симферополя.
К слову, 3 июня Бровди обнародовал видео поражения российского корвета «Бойкий» в сухом доке Кронштадта. Операцию осуществили операторы 1-го отдельного СБС. Пораженный носитель ракет проекта 20380 находился на ремонте с февраля 2026 года. «Мадьяр» назвал этот удар символическим ответом диктаторскому режиму.