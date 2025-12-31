Служба безопасности Украины / © УНИАН



Дальнобойные беспилотники СБУ утром 31 декабря нанесли успешный удар по нефтебазе «Темп» в городе Рыбинск Ярославской области России. Объект входит в систему росрезерва и играет ключевую роль в логистике нефтепродуктов для вражеских войск.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в украинской спецслужбе.

Нефтебазу «Темп» поразили дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ. Собеседник отметил, что Рыбинск — крупный транзитный и логистический узел, а сама нефтебаза является важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе России.

По словам источника, на видео атаки видно, как после попаданий дронов на объекте возник масштабный пожар.

«СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепочки поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году», — акцентировал собеседник.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ нанесли масштабные удары по 12 военным и инфраструктурным объектам россиян: 10 на оккупированных территориях и два в глубине РФ. В частности, были поражены нефтебаза в Ровеньках, база плавсредств и РЛС «СТ-68» в крымской Еленовке, подстанции в Мелитополе и Молочанске, а также пункты дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» и живой силы врага в Селидово.