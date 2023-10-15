СБУ атаковала подстанцию Белгородщины, которая питала военные объекты РФ – СМИ (видео)

СБУ ударила по электрической подстанции Красная Яруга.
Сотрудники Службы безопасности Украины совершили успешную атаку на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области РФ. К подстанции, в частности были подключены военные объекты России.
Об этом hromadske сообщил источник в СБУ.
На видео видно, как дроны метко сбрасывают взрывчатку на объект.
"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкауты в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны — это реальность, которая уже стоит у них на пороге", — сказал источник из СБУ.
Напомним, в Херсонской области взорвался вражеский состав БК – много раненых и убитых оккупантов.
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