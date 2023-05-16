СБУ благодаря ударным дронам филигранно уничтожает россиян: "Адресная доставка на ходу" (видео)

У российских окупантов происходит "адресная" доставка боеприпасов.
Российские оккупанты, в том числе террористы "Вагнера", жалуются, что им не хватает боеприпасов. "Специально" для них в Украине производят "адресную" доставку ударными дронами по позициям военных РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
“Оккупанты получают свои заказы просто “на ходу”. А операторы ударных дронов из ЦСО "А" всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов. И это лишь часть работы наших воинов, в скором времени будет еще больше уничтоженных захватчиков и их техники”, — подчеркнули в СБУ.
Напомним, что в России заявили, что во время ночной ракетной атаки Киева 16 мая "высокоточным ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" поразили зенитный ракетный комплекс Patriot".
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