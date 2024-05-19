СБУ доказывает, что россияне не способны защитить свои порты, — эксперт о массированной атаке дронов

Служба безопасности Украины еще раз доказала, что россияне не в состоянии защитить свои порты. Об этом свидетельствует большое количество прилетов за одну ночь с 16 на 17 мая по российским военно-логистическим объектам, расположенным в Крыму и на российском побережье Черного моря.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что россиянам остается только прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. "РФ ранее заявляла о своем доминировании в Черном море. Сейчас в Кремле могут о нем забыть. Украинские дроны то и дело доказывают, кто на самом деле доминирует в битве за море", — акцентирует Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что увеличивается и перечень целей дронов СБУ.

"В Севастополе прилетело по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии. Впрочем, все же НПЗ остаются одними из ключевых объектов, которые атакуют наши дроны. СБУ системно реализует детально просчитанную стратегию по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки. Так дроны уже второй раз за год "навестили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После серии новых взрывов придется начинать ремонт заново. Всего же прилетов по российским НПЗ было около двух десятков!", — отмечает эксперт.

"В морском противостоянии еще можно упомянуть о "зерновом коридоре", который Украина себе обеспечивает самостоятельно. Экспорт через порты Одесской области вернулся на довоенный уровень. И это опять же заслуга дронов СБУ (как морских, так и воздушных), которые являются лучшими гарантами как "коридора", так и в целом ситуации с безопасностью на Черном море", — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и ГУР совместно устроили "хлопок" в Севастопольской бухте. Кроме того, подчиненные Малюка снова взорвали Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае.

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