СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов (видео)

Техника оккупантов горит после успешных "сбросов" на нее боеприпасов.

Спецподразделение СБУ "Белый волк" систематически и прицельно уничтожает технику российских оккупантов. Только за прошлый месяц у россиян минус девять танков и 16 ББМ.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, за прошлый месяц потери россиян, нанесенные нашими воинами, пополнили:

9 танков.

16 ББМ.

5 САУ.

4 пушки.

3 системы ПВО.

5 военных грузовиков.

1 система видеонаблюдения "Муром-П".

41 фортификационная и 26 огневых позиций.

2 состава БК.

В частности, на кадрах с видео видно, как техника оккупантов горит после успешных "сбросов" на нее боеприпасов или прямых попаданий другим видом вооружения.

СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники

Напомним, что СБУ 5 декабря с помощью дронов провела спецоперацию в оккупированном Крыму и поразила ряд важных военных объектов России.

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