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СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов (видео)

Сожженная техника россиян/фото иллюстративная / Фото: Национальная гвардия Украины

Техника оккупантов горит после успешных "сбросов" на нее боеприпасов.

Спецподразделение СБУ "Белый волк" систематически и прицельно уничтожает технику российских оккупантов. Только за прошлый месяц у россиян минус девять танков и 16 ББМ.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, за прошлый месяц потери россиян, нанесенные нашими воинами, пополнили:

  • 9 танков.
  • 16 ББМ.
  • 5 САУ.
  • 4 пушки.
  • 3 системы ПВО.
  • 5 военных грузовиков.
  • 1 система видеонаблюдения "Муром-П".
  • 41 фортификационная и 26 огневых позиций.
  • 2 состава БК.

В частности, на кадрах с видео видно, как техника оккупантов горит после успешных "сбросов" на нее боеприпасов или прямых попаданий другим видом вооружения.

СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники

СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники

Напомним, что СБУ 5 декабря с помощью дронов провела спецоперацию в оккупированном Крыму и поразила ряд важных военных объектов России.

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Дата публикации
Просмотры
1326
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