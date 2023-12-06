СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов (видео)

Техника оккупантов горит после успешных "сбросов" на нее боеприпасов.
Спецподразделение СБУ "Белый волк" систематически и прицельно уничтожает технику российских оккупантов. Только за прошлый месяц у россиян минус девять танков и 16 ББМ.
Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, за прошлый месяц потери россиян, нанесенные нашими воинами, пополнили:
- 9 танков.
- 16 ББМ.
- 5 САУ.
- 4 пушки.
- 3 системы ПВО.
- 5 военных грузовиков.
- 1 система видеонаблюдения "Муром-П".
- 41 фортификационная и 26 огневых позиций.
- 2 состава БК.
В частности, на кадрах с видео видно, как техника оккупантов горит после успешных "сбросов" на нее боеприпасов или прямых попаданий другим видом вооружения.
Напомним, что СБУ 5 декабря с помощью дронов провела спецоперацию в оккупированном Крыму и поразила ряд важных военных объектов России.
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