СБУ готовит сверхсекретные операции: Малюк предупредил о "сюрпризах" для РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал на 2024 год ряд спецопераций спецслужбы, которые болезненно ударят по врагу. В СБУ уверяют: "бавовна" пылала, пылает и будет пылать".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в справке о работе за 2022-2024 годы.

"Россия – страна-фейк. Готовим для них сюрпризы", – предупредил Малюк.

Как рассказали в СБУ, к "морскому бою" на море готовятся 35 дронов "Sea Baby", на которые донатили все украинцы. СБУ уже даже показала первый дрон из этой партии, получивший название "Авдеевка".

Кроме того, в СБУ готовятся к новым, сверхсекретным операциям.

"Понятно, что спецслужба не только не раскрывает свои планы, но и о готовых результатов не всегда подробно рассказывает. Но сегодня СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины".

Напомним, в СБУ сообщили детали о двух устроенных атаках на Крымский мост.

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