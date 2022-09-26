СБУ и МИД должны отреагировать на списки "наблюдателей" на псевдореферендумах — Лубинец

Омбудсмен с командой подготовили список имен иностранных граждан, помогающих Кремлю в проведении "референдумов" в Украине.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец составил список "наблюдателей" Кремля за псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины и призвал СБУ и МИД отреагировать на незаконное присутствие этих лиц в Украине.
Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.
"Мы в команде сделали небольшую аналитику по открытым источникам. В основном эти "наблюдатели за референдумами" – давние приятели Кремля. Видно, что Российской Федерации (по сравнению с 2014 годом) все труднее найти тех, кто выглядел бы серьезно и был готов идти на сотрудничество с государством-агрессором и террористом. Но, несмотря на массовые военные преступления, такие люди все еще находятся", — подчеркнул он.
Лубинец призвал Службу безопасности Украины, а также Министерство иностранных дел Украины осуществить соответствующие действия и отреагировать на незаконное пересечение украинской границы иностранцами, пребывание их на временно оккупированных территориях и участия в "референдумах", которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины и угрожают ее независимости и суверенитету.
"Необходимо требовать от правительств стран ответственности их граждан (политической и юридической). Также вижу необходимым внести лиц в список персон нон грата как в Украине, так и в других демократических странах и прошу проинформировать меня по результатам обращения", — говорится в сообщении.
Напомним, стало известно, что в "ДНР" подписали документы о присоединении к РФ еще в начале сентября.
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