СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины, поразив газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге (видео)

В ночь на 24 августа украинские беспилотники СБУ и Сил спецопераций попали в газоперерабатывающий комплекс Новатек в порту "Усть-Луга", вызвав мощный взрыв и пожар.

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркий "хлопок" на производственных мощностях порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Об этом сообщили источники в СБУ.

По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатек", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа. На видео виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. Осинтеры пишут, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на Усть-Луга в этом году. Первая была в начале января.

"Из-за этого терминала россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна россии для ведения войны", - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, утром 24 августа в Санкт-Петербурге и Сызрани РФ раздались взрывы. Под удар, в частности, попал порт Усть-Луга, через который РФ транспортирует нефть, газ и т.д.

