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СБУ и Всемирный конгресс украинцев усилят взаимодействие в противодействии пропаганде и нарративам РФ

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СБУ и Всемирный конгресс украинцев усилят взаимодействие в противодействии пропаганде и нарративам РФ

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины совместно со Всемирным конгрессом украинцев ужесточит взаимодействие в противодействии российской агрессии.

Речь идет о пропаганде и нарративах РФ, которые они распространяют на международных площадках.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов на встрече с президентом Всемирного конгресса украинцев заверил, что Украина сейчас, как никогда, нуждается в помощи мирового сообщества.

“Наши защитники уже более трех месяцев делают все возможное, чтобы защитить людей, территории и суверенитет нашего государства. И мы чувствуем мощную и скоординированную поддержку в противостоянии полномасштабной российской агрессии и решении гуманитарных вопросов, в том числе гостеприимство стран, принимающих вынужденных переселенцев из Украины”, – подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, что в Киеве поклонник "русского мира" предстанет перед судом.

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