СБУ идентифицировала сотни коллаборантов, которых РФ планирует привлечь к "референдуму" в Запорожье

Правоохранители установили всех организаторов незаконной деятельности.
Служба безопасности Украины идентифицировала более 1,5 тыс. человек, которых враг планирует привлечь в организацию псевдореферендума на Запорожье.
Об этом сообщили в СБУ.
Правоохранители перехватили документы российских захватчиков, регламентирующих организацию фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Запорожья.
Согласно полученным материалам, установлены лица более тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мер псевдоголосования. В их числе подразделения росгвардии, военной полиции ВС РФ и российского МЧС.
Помогать им должны предатели и коллаборанты, вошедшие в состав оккупационного "главного управления МВД по Запорожской области", а также частные охранные фирмы, подконтрольные спецслужбам РФ.
Кроме того, СБУ получила полный список вражеских приспешников, согласившихся возглавить так называемые "теросборкомы": идентифицировано более 390 коллаборантов.
Правоохранители установили всех организаторов незаконной деятельности, их учредительные данные и места нахождения. Уголовное производство осуществляется по трем статьям УКУ.
Напомним, после объявления мобилизации в России пытались поджечь не менее пяти военкоматов.
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