СБУ ликвидировала диверсантов ППК "Вагнер" в Харьковской области (видео)

Одного диверсанта ликвидировали, четырех захватили в плен.

Служба безопасности Украины ликвидировала две группы российских диверсантов ППК "Вагнер" в Харьковской области. Среди них командир ДРГ, передавший украинским правоохранителям важную развединформацию, в частности об устроенных оккупантами пыточных.

Об этом 11 октября сообщили в СБУ.

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь — таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области", — отметили правоохранители.

Один вражеский диверсант ликвидирован, еще четыре – захвачены в плен.

Напомним, Россия отправляет на войну в Украину заключенных, представителей национальных меньшинств, чтобы те погибали. Так, смертность личного состава ПИК "Вагнер" составляет 90% личного состава. В сентябре в районе Бахмута Донецкой области ликвидировали их 20-летнего командира Алексея Нагина по прозвищу "Терек".

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