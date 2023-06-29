СБУ ликвидировала подпольную типографию, которая помогала россиянам печатать фейковые паспорта для Украины и ЕС (фото)

Организатор и его сообщники уже задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины ликвидировала подпольную типографию, которая производила фальшивые паспорта для "легализации" россиян в Украине и ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители в нескольких областях нашего государства разоблачили организатора и троих его сообщников. Они предлагали клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства регистрации транспортных средств и государственные акты права собственности на землю.

"Среди клиентов были граждане России, которые на основании фейковых документов пытались "легализоваться" в Украине или выехать в Евросоюз. Стоимость подделки зависит от сложности документа и срочности его изготовления. Например, за одну фейковую ID-карту гражданина Украины дельцы просили 1,1 тысячи долларов, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 долларов", — рассказали в СБУ.

Кроме паспортов, там печатали меддокументы и водительские удостоверения.

В то же время ежемесячно подозреваемые выполняли более 100 заказов. Занимались они и изготовлением фейковых выводов медкомиссий по поводу непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такая услуга дельца стоила от пяти до 10 тысяч долларов.

Организатора и его подельников уже задержали / Фото: Служба безопасности Украины

"Во время более 150 обысков в подпольном цехе, а также по адресам проживания и работы фигурантов в Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Закарпатской областях выявлено: бланки фальшивых документов, оборудование для изготовления подделок и нанесение на них голографических защитных элементов, печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности. В настоящее время организатору схемы, его "курьеру" из Бучи, а также двум сообщникам из Ровно и Харькову сообщено о подозрении. Двое из вышеуказанных фигурантов уже находятся под стражей. Также планируется сообщение о подозрении еще одному участнику схемы из Ровно и нотариусу из Харькова", — отметили в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Кропивницком задержали агента РФ, готовившего ракетные удары по аэродромам.

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