СБУ ликвидировала сеть агентов РФ и банду, нападавшую на бойцов терробороны

СБУ ликвидировала сеть агентов РФ и банду, нападавшую на бойцов терробороны

В частности, Интернет-агент был разоблачен в Киеве.

Во время спецоперации в Днепропетровской области СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, напавшую на одного из руководителей местной территориальной бороны. Тот помешал незаконно перевезти оружие через блокпост.

Об этом сообщили в СБУ 31 марта.

В то же время спецслужба открыла уголовные производства по группе депутатов Госдумы России, которые проводили пропагандистские акции в оккупированном Луганске, мотивируя боевиков "ЛНР" на активные боевые действия против Украины.

В Ровенской области СБУ разоблачила агента российских спецслужб, собиравшего разведывательную информацию, в том числе и о местах дислокации подразделений ВСУ.

В Киеве работники спецслужбы задержали вражеского Интернет-агента, призывавшего к ведению агрессивной войны, который угрожал украинским военным и оправдывал преступления российских оккупантов.

В Виннице СБУ разоблачила местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины и призвала к признанию "независимости" "ЛДНР".

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Киеве задержали предателей, которые фотографировали блокпосты и передавали информацию врагу. Среди злоумышленников обнаружили двух военных РФ, которые, вероятно, "заблудились на учениях".

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