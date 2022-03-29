СБУ на Волыни задержала боевика "ДНР", который готовил диверсии на Западной Украине

Злоумышленник был задержан на Волыни.
СБУ на Волыни задержала боевика "ДНР", который готовил диверсии в западных областях Украины.
Об этом сообщили в СБУ Волынской области.
По данным СБУ, задержанный является гражданином РФ, который в 2014-2015 годах воевал в составе боевиков фейковой "ДНР" против ВСУ вблизи Светлодарской дуги, г. Авдеевка, г. Ясиноватая, г. Красный Лиман.
В марте 2022 года россиянин незаконно пересек белорусско-украинскую границу и проник на территорию Волыни. Российский боевик планировал попасть во Львов и Тернополь.
"Там диверсант должен был “залечь на дно” и ожидать дальнейших преступных указаний для проведения диверсионной деятельности на западе Украины. Для этого у него с собой были необходимые средства поражения и прикрытия. Правоохранители задержали диверсанта в приграничном районе Волынской области", - отметили в СБУ. .
Против диверсанта открыли производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемый был задержан.
Читайте также:
- "Не способны и никогда уже не будут способны": Арестович рассказал, стоит ли ожидать штурма Киева
- Арестович объяснил, почему россияне за один день дошли от границы Беларуси до Киева
- "Вперед, твиттер-воины": в Раде призывали распространять призывы об исключении России из Совбеза ООН