СБУ на Волыни задержала боевика "ДНР", который готовил диверсии на Западной Украине

СБУ на Волыни задержала боевика "ДНР", который готовил диверсии на Западной Украине

Злоумышленник был задержан на Волыни.

СБУ на Волыни задержала боевика "ДНР", который готовил диверсии в западных областях Украины.

Об этом сообщили в СБУ Волынской области.

По данным СБУ, задержанный является гражданином РФ, который в 2014-2015 годах воевал в составе боевиков фейковой "ДНР" против ВСУ вблизи Светлодарской дуги, г. Авдеевка, г. Ясиноватая, г. Красный Лиман.

В марте 2022 года россиянин незаконно пересек белорусско-украинскую границу и проник на территорию Волыни. Российский боевик планировал попасть во Львов и Тернополь.

"Там диверсант должен был “залечь на дно” и ожидать дальнейших преступных указаний для проведения диверсионной деятельности на западе Украины. Для этого у него с собой были необходимые средства поражения и прикрытия. Правоохранители задержали диверсанта в приграничном районе Волынской области", - отметили в СБУ. .

Против диверсанта открыли производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемый был задержан.

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