СБУ "накрыла" ботоферму в Запорожье, призывавшую донатить в поддержку оккупантов

Служба безопасности заблокировала деятельность мощной прокремлевской ботофермы в Запорожье, призвавшей донатить в поддержку солдат армии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, организатором был местный специалист по информационным и телекоммуникационных технологиям. Компьютерную технику для работы он разместил в одном из арендованных офисных помещений в центре города.

Специализированное оборудование, которое использовал злоумышленник, позволяло ежедневно регистрировать новые анонимные аккаунты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

"Несколько тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию об обстановке на южном фронте, популяризировали российские оккупационные группировки и призвали донатить в их поддержку. Кроме этого занимались дискредитацией командования Сил обороны и подстрекали украинских граждан уклоняться от мобилизации", — рассказали правоохранители.

Также стало известно, что в качестве первоисточника для распространения деструктивного контента использовали Telegram-канал вражеского пропагандиста Рогова, представляющего оккупационную "администрацию" Мелитополя.

Ботоферма насчитывала почти 2 тыс. фейковых аккаунтов, распространявших пророссийские нарративы якобы от имени местных жителей. В дальнейшем вражеская "ячейка" должна была стать "ударной силой" в проведении масштабных информационных диверсий агрессора в прифронтовых районах области.

Напомним, СБУ "на горячем" поймала российского агента, корректировавшего недавние ракетные удары по Харькову.

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