СБУ нашла на Днепропетровщине и в Херсоне тайники с оружием оккупантов: что об этом известно (фото)

Среди изъятых средств поражения: выстрелы к реактивным системам залпового огня "Град" и гранатометы производства РФ.

Служба безопасности Украины обнаружила еще два тайника с оружием российских оккупантов в Херсоне и на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российские оккупанты в прифронтовых районах на юге и востоке нашего государства разместили два схрона с оружием. Правоохранители обнаружили и задокументировали факт.

Среди изъятых средств поражения: выстрелы в реактивные системы залпового огня "Град" и гранатометы производства РФ, а также российские противопехотные мины, запрещенные международным правом.

В Херсоне схрон был размещен на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Тайник был обустроен российскими захватчиками на период временной оккупации города.

Во время осмотра тайника обнаружено:

более 30 минометных и якорных речных мин;

30 гранатометных выстрелов.

На Днепропетровщине хранилища нашли в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.

Из тайника изъято:

15 противопехотных мин;

почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;

российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-1";

более 11 тысяч патронов разного калибра.

“В настоящее время все изъятые средства поражения направлены на экспертизу для дальнейшей их передачи на нужды Вооруженных Сил Украины. Кроме того, по обоим фактам продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала в Черкассах мужчину, требовавшего из семей погибших воинов ВСУ деньги.

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