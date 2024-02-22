СБУ нашла подтверждение тому, что Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР: подробности и фото

Служба безопасности Украины нашла подтверждение, что Россия запускает по нашему государству и убивает украинцев ракетами из КНДР. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории Северной Кореи.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители обнаружили подтверждение того, что РФ обстреливает Украину ракетами из КНДР. В частности, баллистики типа Hwasong-11 (KN-23/24). Оккупанты запустили по нашему государству более 20 северокорейских средств поражения.

“В результате вражеских “прилетов” погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских – получили тяжелые ранения. Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 во время обстрела Запорожья. Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии”, — рассказали в СБУ.

Баллистикой из КНДР оккупанты ударили и по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей. Кроме того, захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских граждан. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

“В настоящее время все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ⁠ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди прочего устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что военные предупредили, что Россия готовится к массированному ракетному удару.

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