СБУ назвала заинтересованных в эскалации конфликта на Донбассе: официальное заявление

СБУ назвала заинтересованных в эскалации конфликта на Донбассе: официальное заявление

Украинцев по обе стороны линии разграничения призывают сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.

События на временно оккупированной территории Украины, откуда принудительно вывозят население в Ростовскую область под предлогом возможного "наступления" ВСУ на Донбассе, в Службе безопасности Украины назвали очередным витком гибридной войны против нашего государства.

Об этом говорится в официальном заявлении СБУ, опубликованном вечером 18 февраля.

Украинская спецслужба подчеркнула, что заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются "сплошным фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности".

"Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации", - говорится в заявлении.

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В СБУ также подчеркнули, что в эскалации конфликта заинтересована "исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик".

В эти дни вместе с другими органами власти сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы "не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри".

В заявлении СБУ украинцев по обе стороны линии разграничения призывают сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике и никаким провокациям.

Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что объявления главарями "ЛДНР" о массовом вывозе местных жителей на территорию России свидетельствуют о подготовке масштабной провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

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