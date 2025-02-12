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СБУ нейтрализовала агента РФ, корректировавшего вражеские удары на Покровском направлении

СБУ нейтрализовала агента РФ, корректировавшего вражеские удары на Покровском направлении

Агент ФСБ / Фото: ssu.gov.ua

Агент ФСБ после выхода из тюрьмы занимался шпионажем в пользу РФ.

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, корректировавшего атаки по позициям украинских войск на Покровском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Основными целями неприятеля были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники украинских войск", — говорится в сообщении.

ФСБ завербовала рецидивиста во время его заключения в Макеевке, он стал "спящим агентом" для передачи координат для огневого поражения.

После освобождения из тюрьмы рецидивист переехал в Белозерск, где по заданию ФСБ начал шпионить за Силами обороны Украины на Покровском направлении. Наблюдая за военными локациями, он передавал информацию через анонимные чаты. Благодаря оперативной работе СБУ агента удалось задержать, а во время обыска были найдены мобильный телефон и устройства для коммуникации с ФСБ. Задержание позволило минимизировать угрозы украинским войскам.

Задержанному агенту ФСБ сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Контрдиверсионные мероприятия на передовой проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ задержала агентурную группу ФСБ, помогавшую готовить удары авиации ВСУ. По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины задержаны 2 человека, которые фотографировали взлет отечественного F-16.

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