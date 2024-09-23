СБУ обезвредила группу ГРУ РФ, готовившую захват власти в Одессе

Был задержан руководитель вражеской ячейки и его помощник.

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности Украины и Государственное бюро расследований нейтрализовали оперативно-боевую группу российской военной разведки.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В ходе обысков изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами, боеприпасы, бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

По информации следствия, злоумышленники планировали силовой захват государственных учреждений в Одесской области. Первоначально группу активировали в начале полномасштабного вторжения, но после неудач россиян ее перевели в режим ожидания. Активизировали ее снова летом 2024 года, когда поступили новые задачи.

Руководителем группы оказался 49-летний житель временно оккупированного Крыма, переехавший в Одессу после захвата полуострова. Он начал формировать боевые отряды под видом общественных организаций, якобы занимавшихся военной историей, экологией и юриспруденцией. На самом же деле были созданы подпольные группы, в том числе снайперов и штурмовая группа. Фигуранты вербовали людей с боевыми навыками и обещали им "должности" в оккупационной администрации в случае захвата Одессы.

Всего в состав вражеской ячейки вошли более двух десятков человек, подчинявшихся военной иерархии. Все они находятся под следствием. В ходе обысков обнаружены инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие с логотипом российских спецслужб и компьютерная техника с поличным.

На основе собранных доказательств задержанным предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который готовил удары РФ по позициям ВСУ в Покровском.

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